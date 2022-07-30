Полиция показала кадры задержания обнальщиков в Петербурге

Мужчины предлагали свои услуги предпринимателям, желавшим уйти от налогов. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Петербурга задержала лже-банкиров, которые занимались незаконным обезналичиванием. Двое мужчин 39 и 49 лет предлагали свои услуги предпринимателям, которые желали уйти от налогов, а за это брали 12% от суммы. Обнальщики арендовали офисы на Лиговском проспекте, 266 и БЦ «Петровский Форт» на Финляндском проспекте. Свою деятельность они вели с 2019 года и за это время сумели заработать 34 миллиона рублей и сумели обезналичить 380 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

- В результате проведенных задержаний и обысков, были обнаружены и изъяты банковские карты фиктивных фирм, используемые в схеме по обналичиванию денежных средств, мобильные телефоны и компьютерная техника для доступа в систему «банк-клиент» и электронные носители информации, содержащие в себе информацию о финансово-хозяйственной деятельности фиктивных организаций, - поделились подробностями в полиции.

Оба мужчины арестованы.