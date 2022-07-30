Ростральные колонны зажгут в честь Дня ВМФ в Петербурге

Факелы загорятся в 10 утра 31 июля. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В День ВМФ в Петербурге зажгут Ростральные колонны. Об этом рассказали в Смольном накануне. 31 июля факелы загорятся с 10:00 до 14:00 во время морского парада, а также с 21:00 до 23:30. Вечером в цветах Андреевского флага будут подсвечены Дворцовый мост и Большой проспект Петроградской стороны.

- Нашей традицией стало зажжение факелов Ростральных колонн в памятные даты для города и страны. Также мы поддерживаем специальные проекты подсветки Дворцового моста в дни важных событий. Факелы и световое оформление дополнят праздничное убранство города в День Военно-Морского Флота, создают особенный настрой, подчеркивают красоту Санкт-Петербурга, - отметил губернатор Александр Беглов.

Для подсветки Дворцового моста применяются используют 600 светодиодных светильников. А световое декоративное оформление чугунных фонарей на Большом проспекте Петроградской стороны создают 113 элементов. Режим подсветки меняют дистанционно.