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Общество30 июля 2022 13:42

На Дворцовой площади начали репетиции рок-оперы «Юнона и Авось»

Она прозвучит вечером в честь Дня ВМФ 31 июля
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
На Дворцовой уже установили сцену.

На Дворцовой уже установили сцену.

Фото: Лилия КОЗЛОВА

Петербург продолжает готовится ко Дню ВМФ. На Дворцовой площади установили сцену и сейчас там начались репетиции рок-оперы «Юнона и Авось», которая прозвучит 31 августа. Об этом рассказывают очевидцы с места событий.

- На Дворцовой площади репетиция оперы, - сообщают читатели «КП-Петербург».

Напомним, 31 июля Петербург отметит День ВМФ. Утром пройдет морской парад кораблей, а вечером на Дворцовой начнется концерт. Начало в 14:00, на сцене выступят артисты и военный ансамбль, в 19:00 часов прозвучит рок-опера «Юнона и Авось», одну из партий исполнит Александр Маршал. Вход для всех желающих бесплатный. Праздник завершится салютом в 22:00.