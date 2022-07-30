На Дворцовой площади начали репетиции рок-оперы «Юнона и Авось»

На Дворцовой уже установили сцену. Фото: Лилия КОЗЛОВА

Петербург продолжает готовится ко Дню ВМФ. На Дворцовой площади установили сцену и сейчас там начались репетиции рок-оперы «Юнона и Авось», которая прозвучит 31 августа. Об этом рассказывают очевидцы с места событий.

- На Дворцовой площади репетиция оперы, - сообщают читатели «КП-Петербург».

Напомним, 31 июля Петербург отметит День ВМФ. Утром пройдет морской парад кораблей, а вечером на Дворцовой начнется концерт. Начало в 14:00, на сцене выступят артисты и военный ансамбль, в 19:00 часов прозвучит рок-опера «Юнона и Авось», одну из партий исполнит Александр Маршал. Вход для всех желающих бесплатный. Праздник завершится салютом в 22:00.