Концертный зал в эстонской церкви Яани Кирик закрыли в Петербурге из-за санкций

Концертный зал работал 11 лет. Фото: соцсети

В Петербурге закрылся концертный зал в эстонской церкви Яани Кирик. И причиной стали санкции. Об этом сообщила на странице свой странице директор зала Инесса Коноплева в соцсети «Вконтакте». По ее словам, у них закончился контракт с эстонской компанией и продлевать его не захотели.

- Наш контракт в Яани Кирик подошел к концу. Сегодня концертный зал Яани Кирик закрывает свои двери. Ну, а что будет дальше, одному Богу известно, - рассказала Инесса Коноплёва

Концертный зал проработал 11 лет. В церкви заметили, что приход будет работать как прежде.