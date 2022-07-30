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Общество30 июля 2022 16:33

В Петербурге полицейские устроили погоню за обнаженным мужчиной

Голый марафон заметили на улице Дыбенко
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
Голый марафонец убегал от полицейских на Дыбенко. Фото: фрагмент видео

Голый марафонец убегал от полицейских на Дыбенко. Фото: фрагмент видео

В Петербурге на улице Дыбенко голый мужчина устроил марафон. Обнаженный человек бегал по дороге в Невском районе и распугивал прохожих. Вскоре «бесстыдника» пытались поймать полицейские. Момент погони попал на видео.

- На Дыбенко своя атмосфера. Кто победил в забеге, голый мужик или стражи правопорядка - осталось за кадром, - пишут очевидцы в telegram-канале «Мой Питер».

Очевидцы сообщают, что голым мужчиной является сбежавший пациент Александровской больницы.