В Петербурге полицейские устроили погоню за обнаженным мужчиной

Голый марафонец убегал от полицейских на Дыбенко. Фото: фрагмент видео

В Петербурге на улице Дыбенко голый мужчина устроил марафон. Обнаженный человек бегал по дороге в Невском районе и распугивал прохожих. Вскоре «бесстыдника» пытались поймать полицейские. Момент погони попал на видео.

- На Дыбенко своя атмосфера. Кто победил в забеге, голый мужик или стражи правопорядка - осталось за кадром, - пишут очевидцы в telegram-канале «Мой Питер».

Очевидцы сообщают, что голым мужчиной является сбежавший пациент Александровской больницы.