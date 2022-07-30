В День ВМФ Дворцовый мост окрасится в цвета Андреевского флага

Для подсветки Дворцового моста применяются 600 светодиодных светильников. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Дворцовый мост подсветят праздничными огнями в честь Дня ВМФ. Переправа в Петербурге окрасится цветами Андреевского флага с вечера 31 июля по 1 августа. Центральный пролет моста заиграет синим цветом, боковые — окрасятся в белый. На проспекте синие фонари засияют на участке от улицы Ленина до Введенской, все остальные будут белыми, сообщают в Смольном.

- Для подсветки Дворцового моста применяются 600 светодиодных светильников. Декоративное световое оформление чугунных фонарей на Большом проспекте Петроградской стороны создают 113 элементов, - отметили в администрации.

Кроме этого, в 10 утра зажгутся Ростральные колонны на Васильевском острове. Факелы загорятся дважды за день, первый раз перед парадом ВМФ, второй раз в 21:30, чтобы украсить вечерний Петербург перед салютом.