В Ленобласти устроили традиционный заплыв на резиновых женщинах

Соревнования проходят с 2003 года. Фото: vk.com/anastasiyavnukova

В Лосево прошел традиционные соревнования Bubble Baba Challenge – 2022. Участники сплавлялись по реке Вуоксе, но главная особенность турнира в том, что делают это на надувных резиновых женщинах. Организаторы сообщают, что в этом году попробовать свои силы вызвались больше 400 человек.

Эффектные и забавные снимки уже появились в соцсетях. По словам организаторов, все прошло успешно. Также они не изменяют своему традиционному принципу – пропаганде здорового образа жизни и главному тезису «резиновая женщина – это не более чем средство передвижения».

- Огромная благодарность всем участникам, волонтерам и помощникам! Это был крутой праздник, - написали организаторы в группе "Вконтакте".

В этом году было больше 400 участников. Фото: vk.com/anastasiyavnukova

Напомним, фестиваль Bubble Baba Challenge проводился с 2003 по 2011 год. Затем был перерыв в десять лет и в 2021 году возобновили забавные состязания.