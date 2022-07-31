Жителям Петербурга пообещали небольшие дожди во время морского парада

Так готовятся смотреть парад в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

Утренние ливни сменятся небольшими дождями в Санкт-Петербурге 31 июля. В день морского парада в городе ожидаются осадки, но обойдется без похолоданий. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня влияние тыловой части циклона на погоду Северной столицы будет ослабевать, - объяснил Леус. - При переменной облачности небольшие дожди местами еще пройдут, а температурный фон немного подрастет.

Воздух в городе прогреется до 23 градусов тепла, в области - до 24 градусов. Ветер ожидается северо-западный - 3-8 метров в секунду.

К слову, дожди в Петербурге продолжатся и в понедельник, 1 июля.