Бриг «Россия» на военно-морском параде в Петербурге пройдет под парусом-триколоре

Бриг "Россия" сменил цвет парусов Фото: Артем КИЛЬКИН

Бриг «Россия» в честь военно-морского парада в Петербурге сменил свои знаменитые алые паруса. Корабль пройдет по Неве под парусом-триколоре. Об этом с места событий сообщает корреспондент "КП-Петербург".

О том, что бриг сменит цвет парусов власти сообщали ранее. Однако цвет паруса до последнего держали в секрете. И сейчас судно, наконец, предстало перед зрителями.

Бриг «Россия» впервые пройдет по Неве во время военного-морского парада в Петербурге. Ранее его использовали лишь во время празднования "Алых парусов".