Морская авиация раскрасила небо над Петербургом в триколор

Триколор в небе над Петербургом Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге подошел к концу военно-морской парад в честь празднования Дня морского флота. После прохождения кораблей над городом пролетела морская авиация. Истребители раскрасили небо над Петербургом в триколор.

- Огромный триколор в небе порадовал зрителей, - передает корреспондент "КП-Петербург" с места событий.

Морская авиация завершила морской парад в Петербурге. В нем участвовали президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу.