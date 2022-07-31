Морская авиация раскрасила небо над Петербургом в триколор

Триколор в небе над Петербургом
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Санкт-Петербурге подошел к концу военно-морской парад в честь празднования Дня морского флота. После прохождения кораблей над городом пролетела морская авиация. Истребители раскрасили небо над Петербургом в триколор.
- Огромный триколор в небе порадовал зрителей, - передает корреспондент "КП-Петербург" с места событий.
Морская авиация завершила морской парад в Петербурге. В нем участвовали президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу.
Морской парад завершился в Петербурге
Фото: Артем КИЛЬКИН