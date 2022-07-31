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Общество31 июля 2022 9:04

Морская авиация раскрасила небо над Петербургом в триколор

Над Петербургом пронеслись военные самолеты и вертолеты
Роман ЛЯЛИН
Роман ЛЯЛИН
Триколор в небе над Петербургом

Триколор в небе над Петербургом

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге подошел к концу военно-морской парад в честь празднования Дня морского флота. После прохождения кораблей над городом пролетела морская авиация. Истребители раскрасили небо над Петербургом в триколор.

- Огромный триколор в небе порадовал зрителей, - передает корреспондент "КП-Петербург" с места событий.

Морская авиация завершила морской парад в Петербурге. В нем участвовали президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу.

Морской парад завершился в Петербурге

Морской парад завершился в Петербурге

Фото: Артем КИЛЬКИН