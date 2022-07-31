В Колпино задержали хулигана, открывшего стрельбу по людям

Полиция задержала хулигана Фото: Олег ЗОЛОТО

В Колпино полицейские задержали хулигана, который открыл стрельбу по людям. ЧП произошло накануне во дворе дома по улице Пролетарская. Там неизвестный мужчина открыл огонь из пневматики. О дебошире в полицию сообщили очевидцы.

- На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции, где по подозрению в совершении указанного преступления был задержан 49-летний неработающий мужчина, - сообщают в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. - У задержанного изъята пневматическая винтовка и металлические шарики к ней.

К счастью, обошлось без пострадавших. На задержанного возбудили уголовное дело по статье "хулиганство".