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Общество31 июля 2022 10:26

Давка образовалась у метро после военно-морского парада в Петербурге

Люди пытаются уехать домой
Роман ЛЯЛИН
Роман ЛЯЛИН
Люди спешат домой

Люди спешат домой

Фото: Артем КИЛЬКИН

После военно-морского парада в Петербурге у метро образовалась давка. Тысячи людей пытаются уехать домой, из-за чего у станций метро образовались длинные толпы. Об этом рассказывает корреспондент "КП-Петербург".

- Вереница людей выстроилась у входов в метро, - рассказывает корреспондент "КП-Петербург".

Напомним, что в Петербурге завершился морской парад в честь празднования Дня флота. На нем присутствовали президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу.