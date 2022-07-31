Давка образовалась у метро после военно-морского парада в Петербурге

Люди спешат домой
Фото: Артем КИЛЬКИН
После военно-морского парада в Петербурге у метро образовалась давка. Тысячи людей пытаются уехать домой, из-за чего у станций метро образовались длинные толпы. Об этом рассказывает корреспондент "КП-Петербург".
- Вереница людей выстроилась у входов в метро, - рассказывает корреспондент "КП-Петербург".
Напомним, что в Петербурге завершился морской парад в честь празднования Дня флота. На нем присутствовали президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу.