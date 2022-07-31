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Общество31 июля 2022 12:26

Центр Петербурга вновь открыт для проезда автомобилистов после морского парада

По Невскому проспекту вновь открыто движение
Роман ЛЯЛИН
Роман ЛЯЛИН
Парад в Петербурге завершен

Парад в Петербурге завершен

Фото: Артем КИЛЬКИН

Центр Санкт-Петербурга вновь открыт для проезда автомобилистов. Невский проспект перестал быть пешеходным, каким становился на время проведения военно-морского парада. Теперь движение восстановлено.

Перекрытия в Санкт-Петербурге начались с самого утра. Автомобилисты, чтобы добраться до центра города, выезжали заранее. Из-за парада в Северной столице были разведены мосты, что осложняло движение.

Теперь после окончания парада движение в городе восстановлено.