Центр Петербурга вновь открыт для проезда автомобилистов после морского парада

Парад в Петербурге завершен Фото: Артем КИЛЬКИН

Центр Санкт-Петербурга вновь открыт для проезда автомобилистов. Невский проспект перестал быть пешеходным, каким становился на время проведения военно-морского парада. Теперь движение восстановлено.

Перекрытия в Санкт-Петербурге начались с самого утра. Автомобилисты, чтобы добраться до центра города, выезжали заранее. Из-за парада в Северной столице были разведены мосты, что осложняло движение.

Теперь после окончания парада движение в городе восстановлено.