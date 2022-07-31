На пьяную женщину на Land Rover, устроившую смертельную аварию в центре Петербурга, возбудили дело

В аварии разбирается полиция Фото: Олег ЗОЛОТО

Смертельная авария произошла на Полтавском проезде. 36-летняя пьяная водитель Land Rover не справилась с управлением и влетела в стоявшие в попутном направлении «Мазду 6», «Ниссан Кашкай» и «Тойоту Камри».

- В тяжелом состоянии в больницу были доставлены двое: 65-летний водитель и 63-летняя пассажирка автомобиля «Ниссан Кашкай», они в момент аварии стояли около машины, - сообщают в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. - Позже мужчина в медицинском учреждении скончался.

Сейчас на женщину уже возбудили уголовное дело по статье нарушение ПДД, повлекшее смерть человека. Ей грозит до 12 лет колонии.