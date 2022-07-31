В Новгородской области похоронили останки 208 мирных жителей, убитых во время войны

СКР приняли участие в церемонии прощания Фото: СКР

В деревне Вдицко в Новгородской области похоронили останки 208 мирных жителей, обнаруженные в 2021 году. В траурной церемонии приняли участие следователи СКР. Ранее сотрудники ведомства приобщили материалы о нахождении останков к уголовному делу о геноциде, который устроили немецко-фашистские захватчики во время Великой Отечественной войны.

- Всего эксгумированы останки 208 человек, в том числе детей. Поисковые работы проходили в рамках федерального проекта «Без срока давности», - сообщают в СКР.

Об останках поисковикам, которые нашли захоронения, сообщили сами жители деревни Вдицко. По версии следствия, здесь на 1907-й год находилось 127 домов, а на момент окончания войны оставалось три дома без жильцов.

Следователи уже установили причины смерти людей, чьи останки были найдены. Большая часть из них были расстреляны. Другие были забиты до смерти. Сейчас сотрудники СКР идентифицируют, кто именно был убит захватчиками.