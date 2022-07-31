В Кронштадте открылась третья очередь парка «Остров фортов»

Открылась еще одна очередь Фото: предоставлено организаторами

В Кронштадте в День ВМФ открылась третья очередь парка «Остров фортов». Теперь посетители смогут прогуляться по реконструированной главной площади, на котором есть крытый фудкорт. Также на острове уже обустроили территорию «Форта Петр Первый».

- Там посетителей встретят отреставрированные здания берегового комплекса форта — «Караульная» и «Караульная с круглой башней», спортивная площадка с уличными тренажерами, зона интеллектуальных игр с шахматными столами на свежем воздухе, 200-метровая беговая дорожка, - рассказывают организаторы.

Накануне на "Острове фортов" прогулялись президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу. Курирует проект дочь министра Ксения Шойгу.