Солярий загорелся в женской раздевалке фитнес-клуба в Мурино

Из здания всех эвакуировали Фото: Юлия СТАЛИНА

В Мурино загорелось помещение местного фитнес-клуба. Как стало известно "КП-Петербург", ЧП произошло на улице Шувалова. Из помещения тут же эвакуировали всех людей, на место происшествия приехали спасатели.

- Загорелся солярий в женской раздевалке фитнес-клуба, - передает корреспондент "КП-Петербург", находившийся на месте событий.

Всего было эвакуировано порядка 40 человек. Предварительно, в огне никто не пострадал. Причину возгорания сейчас устанавливают.