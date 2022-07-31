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Происшествия31 июля 2022 17:08

Солярий загорелся в женской раздевалке фитнес-клуба в Мурино

Из здания эвакуировали людей
Авторы (2):
Роман ЛЯЛИН
Роман ЛЯЛИН
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
Из здания всех эвакуировали

Из здания всех эвакуировали

Фото: Юлия СТАЛИНА

В Мурино загорелось помещение местного фитнес-клуба. Как стало известно "КП-Петербург", ЧП произошло на улице Шувалова. Из помещения тут же эвакуировали всех людей, на место происшествия приехали спасатели.

- Загорелся солярий в женской раздевалке фитнес-клуба, - передает корреспондент "КП-Петербург", находившийся на месте событий.

Всего было эвакуировано порядка 40 человек. Предварительно, в огне никто не пострадал. Причину возгорания сейчас устанавливают.