Владимир Путин напугал британцев своими словами про ракеты на морском параде в Петербурге

Заявление президент сделал на параде ВМФ Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Президент России Владимир Путин испугал британцев своими словами, сказанными в Санкт-Петербурге на морском параде в воскресенье, 31 июля. Об этом сообщает зарубежное издание The Mirror. Аналитик в своей статье назвал высказывание главы России "пугающим".

Речь идет о том, что российский ВМФ получат гиперзвуковые ракеты «Циркон», которые способны развивать скорость свыше 10 тысяч километров в час.

Первыми эти ракеты получит фрегат "Адмирал Горшков". Журналист в своей заметке отмечает, что ракеты "Циркон" способны достичь Лондона за пять минут.

Также аналитик издания указывает, что президент России подписал новую морскую доктрину страны.