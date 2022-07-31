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Общество31 июля 2022 20:46

Люди и машины одновременно штурмуют Невский проспект, создавая давку и пробки после салюта в Петербурге

В Петербурге завершилось празднование Дня ВМФ
Роман ЛЯЛИН
Роман ЛЯЛИН
Люди и машины штурмуют Невский проспект

Люди и машины штурмуют Невский проспект

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге завершилось празднование Дня ВМФ. После праздничного салюта люди спешат домой. Толпа ринулась на Невский проспект. Одна из его сторон стала пешеходной, на встречной полосе при этом едут машины.

- Неразбериха, люди и машины одновременно на Невском проспекте, - рассказывает корреспондент "КП-Петербург". - Светофоры никто не соблюдает, люди рекой обтекают машины, на тротуарах все не помещаются.

Сейчас все идут в сторону метро. У станций образовалась давка.