Циклон принесет дожди в Петербург в понедельник, 1 августа

Циклон принесет дожди. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Облачная и дождливая погода отметит начало последнего летнего месяца в Петербурге. 1 августа на Северную столицу начнет влиять юго-западный циклон, который во второй половине дня наступившего понедельника заменит солнце на тучи.

- Сегодня Петербург окажется под влиянием приближающегося с юго-запада циклона. Ожидается преимущественно облачная погода, во второй половине дня пройдут дожди, - сообщает в своем телеграм-канале метеоролог Михаил Леус.

Но пока еще в городе тепло. Термометры в течение дня покажут от +21 до +23 градусов. Ветер восточный умеренный. Атмосферное давление пойдет вниз и достигнет нормы в 760 мм ртутного столба.

По Ленобласти температура составит +19…+24 градуса, но на юго-западе прохладнее - до от +13 до +18.

Во вторник синоптики обещают похолодание и дожди.