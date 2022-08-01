Депутат выступил против переименования Финского залива в Котлино озеро

Переименовывать Финский залив в Котлино озеро пока не будут. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Депутат ЗакСа Петербурга и член топонимической комиссии Алексей Цивилев выступил против переименования Финского залива в Котлино озеро. Ранее такая инициатива появилась на сайте change.org. Автор петиции ссылается на издание Книга Большому чертежу подробное описание карты всей территории России и соседних государств XVI—XVII веков, созданное по приказу Ивана Грозного. В документе Финский залив именуют озером. Но не все так просто.

- Первое упоминание озера Котлино датируется XIII веком в договоре Новгорода с Готским берегом и немецкими городами. Наименование -производное от слова с немецкими корнями — Котвинг, - рассказал «Мойке 78» Цивилев.

Таким образом, если вернуть старое название, то получится, что немцы Петербургу ближе, чем финны. Но если серьезно, то Котлино озеро в Финский залив переименовал не кто иной, как основатель Северной столицы Петр I.

Кроме того, Финский залив юридически не подпадает под власть города. А, соответственно, заниматься переименованием залива должны федеральные власти. В данном случае - Росреестр.