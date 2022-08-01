Жители Петербурга стали реже и меньше брать в долг

Жители Петербурга неохотнее одалживают деньги. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жители Петербурга стали меньше одалживать деньги. Речь идет как о кредитах, так о том, чтобы перезанять до получки у друзей, коллег или соседей. Проведенный порталом поиска работы SuperJob опрос показал тенденции нынешней экономической реальности.

- По сравнению с аналогичным исследованием прошлых лет, россияне стали реже брать взаймы и одалживать деньги. Средние суммы, которые готовы занять родственникам и друзьям, тоже уменьшились, - говорится в исследовании.

Если срочно нужны деньги, 12% петербуржцев обращаются к родственникам, 4% — к друзьям. По 2% опрошенных занимают у коллег или просят аванс на работе. Но самым популярным вариантом остается кредит в банке (18%). А 60% горожан утверждают, что не берут денег в долг.

Что касается обратной ситуации, самому дать денег в долг, то родственникам в среднем петербуржцы готовы ссудить 15 тысяч рублей, друзьям - около 10, а коллегам по работе - 5,5.