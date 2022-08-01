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Дом. Семья1 августа 2022 6:36

«Гадкие утята» появились у лебедей Афины и Персея из Ленинградского зоопарка

Летом пара живет в пруду Пискаревского кладбища
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
У лебедей на Пискаревском кладбище родилась новая жизнь. Фото: vk.com/kazdoytvaripopare

У лебедей на Пискаревском кладбище родилась новая жизнь. Фото: vk.com/kazdoytvaripopare

Лебеди Афина и Персей снова стали родителями. У пары пернатых из Ленинградского зоопарка, летом живущих в пруду Пискаревского кладбища появились малыши. Пока что это серенькие «гадкие» утята, но для мамы с папой они - самые лучшие. Лебеди нежно заботятся о своих детях.

- В этом году у пары два птенца. Собственных имен у них еще нет. Сейчас они выглядят как гадкие утята: грязно-серые. Полностью белоснежными, как их родители, они станут только к трем годам, - пишет биолог Павел Глазков в группе «Каждой твари по паре» ВКонтакте.

По его словам лебеди-шипуны отлично уживаются с человеком, именно поэтому птиц держат в качестве декоративных в парках и садах. Но именно люди часто становятся причиной гибели лебедей, подкармливая их тем, чем не надо.

Сотрудники Ленинградского зоопарка убедительно просят петербуржцев не давать еду птицам, так как из каждый день кормят по специальной диете. А на зиму заберут обратно в вольер зоосада.