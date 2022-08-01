Солнечное гало заметили над Петербургом

Над Петербургом светило гало. Фото: t.me/kammeteo

Солнечное гало - кольцевое свечение в атмосфере - заметили в небе над Петербургом утром 1 августа. Фотографии явления тут же появились в соцсетях. Их опубликовал и главный синоптик города.

- Сегодня тепло, хотя и с дождем во второй половине дня. На фото верхняя облачность уже натекает, даже гало появилось, - сообщает в своем телеграм-канале Александр Колесов.

Отметим что гало - от греческого «ореол, свечение» - обычно появляется в верхних слоях атмосферы на высоте пять-десять километров. Там, в тропосфере, от мелких ледяных кристаллов отражается солнечный свет, что и дает подобный эффект кольца вокруг Солнца.

Что касается погоды на понедельник, о которой также рассказал синоптик, то она будет переменчивой. После обеда усилится облачность и пройдут дожди. Завтра они усилятся. Температура составит до +23 градусов в понедельник и до +21 - во вторник.