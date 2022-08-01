Возвращение жары до +28 градусов пообещал главный синоптик Петербурга

Жара вернется в Петербург к середине недели. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сразу две резкие перемены погоды ждут жителей Петербурга в начале недели и, по совместительству, начале месяца. Уже во второй половине дня понедельника пойдут дожди, которые усилятся во вторник. А со среды вновь обещано возвращение жары.

- Циклон Frieda идет на Петербург. В связи с этим ночью во вторник в городе ожидается сильный дождь. Но с середины недели погода улучшится, будет сухо. А в дневные часы ждем до +23…+28 градусов, - сообщает в своем телеграм-канале главный синоптик города Александр Колесов.

Но до прихода жары в городе придет небольшое похолодание, 2 августа термометры покажут около +21 градуса. Ожидается усиление западного ветра и в целом пасмурная погода. Однако надолго циклон не задержится и в среду-четверг должен покинуть город.