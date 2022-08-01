Суд Петербурга наказал школьницу за наушники и микрофон на ЕГЭ по биологии

Суд оценил наушники на ЕГЭ в три тысячи рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Суд вынес решение по делу петербургской школьницы, которую поймали с наушником и микрофоном при сдаче ЕГЭ. За хитрость девушку не только выгнали с экзамена, но и завели на нее административное дело.

- Во время Единого госэкзамена по биологии обвиняемая имела при себе средства хранения и передачи информации. При составлении протокола вину признала. В суд не явилась, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Дело рассматривал мировой судья, который назначил выпускнице наказание в виде штрафа в три тысячи рублей. А вот ЕГЭ девушке придется сдавать уже в следующий раз, так что основным наказанием для нее станет потерянный год. В вуз без результатов экзамена она не поступит.