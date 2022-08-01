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Общество1 августа 2022 9:08

Режим работы станции метро «Черная речка» меняется с 1 августа из-за ремонта эскалатора

Вход в вестибюль будет ограничен
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Режим работы станция "Черная речка" меняется с 1 августа.

Режим работы станция "Черная речка" меняется с 1 августа.

Фото: Артем КИЛЬКИН

С 1 августа меняется режим работы станции метро «Черная речка». С понедельника здесь начался ремонт эскалатора, из-за чего вход в вестибюль будет ограничиваться. В пресс-службе подземки заранее предупреждают пассажиров о возможных неудобствах.

- В связи капитальным ремонтом эскалатора изменяется режим работы наземного вестибюля станции «Черная речка». С 01.08 по 27.09.2022 по рабочим дням с 18-00 до 19-00 часов вход ограничен, - отмечают в метрополитене.

При этом временной интервал ограничений может меняться в зависимости от рабочих потребностей ремонтников, так что пассажиры должны быть готовы постоять ан улице несколько дополнительных минут.