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Общество1 августа 2022 9:41

МЧС предупреждает о сильных ливнях в Петербурге

Непогоду ждут 1 и 2 августа
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Ливни ждут в Петербурге 1 и 2 августа.

Ливни ждут в Петербурге 1 и 2 августа.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Очередной заряд непогоды готов обрушиться на Петербург. О том, что скоро в городе пройдут сильные дожди, предупреждает региональное правление МЧС. Долго сырость в Северной столице не задержится, но пару дней потерпеть придется.

- 1 и 2 августа местами ожидаются очень сильные дожди, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Петербургу.

Благодарить за такой подарок природы надо циклон, названный немецкими метеорологами «Фрида» (Frieda). Еще вчера этот гость бушевал над Калининградом, а сегодня доберется до города на Неве.

- И вечером в понедельник и ночью во вторник будут идти дожди. А со среды погода начнет улучшаться. Особенно теплым будет конец недели, когда будет до +26...+28. Но в выходные пройдет небольшой дождь и не выше 23 тепла, - рассказал в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» (92.0) FM метеоролог Юрий Куткевич.