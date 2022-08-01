МЧС предупреждает о сильных ливнях в Петербурге

Ливни ждут в Петербурге 1 и 2 августа. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Очередной заряд непогоды готов обрушиться на Петербург. О том, что скоро в городе пройдут сильные дожди, предупреждает региональное правление МЧС. Долго сырость в Северной столице не задержится, но пару дней потерпеть придется.

- 1 и 2 августа местами ожидаются очень сильные дожди, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Петербургу.

Благодарить за такой подарок природы надо циклон, названный немецкими метеорологами «Фрида» (Frieda). Еще вчера этот гость бушевал над Калининградом, а сегодня доберется до города на Неве.

- И вечером в понедельник и ночью во вторник будут идти дожди. А со среды погода начнет улучшаться. Особенно теплым будет конец недели, когда будет до +26...+28. Но в выходные пройдет небольшой дождь и не выше 23 тепла, - рассказал в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» (92.0) FM метеоролог Юрий Куткевич.