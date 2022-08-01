В четырех районах Петербурга будут отключать горячую воду из-за испытаний

Испытания труб пройдут в четырех районах Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Горячую воду будут отключать в четырех районах Петербурга в течение этой рабочей неделе. Об испытаниях теплосетей горожан предупреждает ГУП «ТЭК СПб». Именно проверка труб на прочность и станет причиной коммунальных неудобств.

- С 1 по 5 августа, в рамках подготовки к новому отопительному сезону теплоэнергетики проверят на прочность сети в Красносельском, Невском, Кировском и Фрунзенском районах, - предупреждает пресс-служба предприятия.

Точные адреса и сроки отключения воды можно посмотреть на сайте «ТЭКа» во вкладке «График отключений».

Также горожан просят сообщать обо всех коммунальных авариях по телефонам 112 или 004, а также на «горячую линию» ГУП «ТЭК СПб» — 601-93-93.

А вот приближаться к местам прорывов не следует, несмотря на то, что температура воды в трубах не превысит 40 градусов.