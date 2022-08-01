Пьяного водителя со стрельбой задержали в Ленобласти

В Ленобласти с погоней ловили нарушителя. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погоня, как в настоящем боевике, развернулась на трассе в Сланцевском районе Ленинградской области. Вечером в минувшее воскресенье полицейские заметили неровно едущую машину. На требование об остановке водитель не реагировал. После этого стражам порядка пришлось применить оружие.

- В деревне Заручье инспектором ДПС из своего табельного оружия был произведен предупредительный выстрел и несколько выстрелов по колесам автомашины, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

После этого «Шкоду» удалось остановить, а водителя - задержать. Оказалось, что 68-летний «гонщик» был пьян, а срок действия водительского удостоверения у него истек. В результате стрельбы никто не пострадал.