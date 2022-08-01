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Происшествия1 августа 2022 11:10

Пьяного водителя со стрельбой задержали в Ленобласти

Видео погони показала полиция
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
В Ленобласти с погоней ловили нарушителя.

В Ленобласти с погоней ловили нарушителя.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погоня, как в настоящем боевике, развернулась на трассе в Сланцевском районе Ленинградской области. Вечером в минувшее воскресенье полицейские заметили неровно едущую машину. На требование об остановке водитель не реагировал. После этого стражам порядка пришлось применить оружие.

- В деревне Заручье инспектором ДПС из своего табельного оружия был произведен предупредительный выстрел и несколько выстрелов по колесам автомашины, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

После этого «Шкоду» удалось остановить, а водителя - задержать. Оказалось, что 68-летний «гонщик» был пьян, а срок действия водительского удостоверения у него истек. В результате стрельбы никто не пострадал.