«Оранжевый» уровень опасности объявлен в Петербурге из-за циклона «Фрида»

Синоптики предупреждают о ливнях. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

«Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Петербурге. Днем и вечером 1 августа синоптики обещают сильные дожди, которые не перестанут идти и в ночь на вторник. Ненастье принесет с собой циклон «Фрида», уже подошедший к городу вплотную.

- «Оранжевый» уровень означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий, - сообщает пресс-служба городской администрации.

По данным Росгидромета, режим установлен с 21 часа 1 августа до 09 часов 2 августа. Особую опасность ливень представляет для автомобилистов, так как в условиях ухудшения видимости и сцепления колес с дорогой резко увеличивается вероятность аварий.

Водителей просят по возможности отказаться от поездок на машине. Внимательность следует проявлять и пешеходам.