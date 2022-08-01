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Общество1 августа 2022 11:24

«Оранжевый» уровень опасности объявлен в Петербурге из-за циклона «Фрида»

Днем на город обрушатся сильные дожди
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Синоптики предупреждают о ливнях.

Синоптики предупреждают о ливнях.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

«Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Петербурге. Днем и вечером 1 августа синоптики обещают сильные дожди, которые не перестанут идти и в ночь на вторник. Ненастье принесет с собой циклон «Фрида», уже подошедший к городу вплотную.

- «Оранжевый» уровень означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий, - сообщает пресс-служба городской администрации.

По данным Росгидромета, режим установлен с 21 часа 1 августа до 09 часов 2 августа. Особую опасность ливень представляет для автомобилистов, так как в условиях ухудшения видимости и сцепления колес с дорогой резко увеличивается вероятность аварий.

Водителей просят по возможности отказаться от поездок на машине. Внимательность следует проявлять и пешеходам.