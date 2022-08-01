Суд Петербурга запретил игру «Ломай меня полностью»

Суд запретил игру о травмах и переломах. Фото: Олег ЗОЛОТО

Суды Петербурга продолжают запрещать доступ к материалам в Интернете, которые, по мнению экспертов, вредны для детской психики. Вслед за мультфильмами-аниме, видеороликами и прочим, «под статью» попала компьютерная игра.

- Мониторингом сети Интернет выявлена игра «Ломай меня полностью», в которой содержатся материалы, ориентированные на создание у несовершеннолетних мотивации к деструктивному поведению, в том числе применению насилия в отношении окружающих, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Эксперты, которых прокуратура попросила оценить вредность игры, цель которой - нанести как можно больше увечий главному персонажу. Специалисты, поиграв, посчитали, что такое развлечение может нанести вред юной психике и духовно-нравственному развитию ребенка.

Суд признал игру запрещенной к распространению на территории России.