Охрану фонтанов усилят на День ВДВ в Петербурге

В День ВДВ в Петербурге усилят охрану фонтанов Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Во вторник, 2 августа 2022 года, пройдет День Воздушно-десантных войск. По традиции многие десантники в этот день купаются в фонтанах. Однако в Санкт-Петербурге будет усилен контроль за фонтанными комплексами. В случае, если кто-то все же решит искупаться, фонтаны будут отключены. Об этом сообщили в "Водоканале" города.

- В преддверии Дня Воздушно-десантных войск предприятие не будет ограничивать работу фонтанов, однако при обнаружении купающихся в чашах фонтанов работа сооружений будет приостанавливаться для безопасности горожан, - рассказали в "Водоканале".

Горожанам и гостям Северной столицы напомнили, что к фонтанам нужно относиться бережно и не путать их с бассейнами. Купающиеся могут повредить фонтан, а также навредить себе: поскользнуться, получить удар током, либо же подхватить инфекцию в воде.