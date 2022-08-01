С 1 сентября зона платной парковки в центре Петербурга вырастет на четыре тысячи мест

Зона платной парковки вырастет на 4 тысячи мест. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

С 1 сентября завершится очередной этап расширения платной зоны парковки в центре Петербурга, начатый 1 июля. Оплачиваемые машино-места появились в четырех муниципалитетах. Два из них были покрыты не полностью, что с приходом осени будет устранено.

- 1 сентября новая зона платной парковки заработает на оставшихся улицах Центрального района Петербурга — в границах МО «Дворцовый округ» и «Муниципальный округ №78», - сообщает пресс-служба городского Центра управления парковками.

Всего на новых участках будет оборудовано около четырех тысяч машино-мест. Жители муниципалитетов уже сейчас могут оформить льготный абонемент на парковку. Его стоимость для легковой машины составляет 1800 рублей в год.