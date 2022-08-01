Циклон «Фрида» зальет дождями Петербург 1 августа

Циклон «Фрида» обрушится на Петербург 1 августа Фото: Артем КИЛЬКИН

На Санкт-Петербург надвигается циклон "Фрида", который обрушится на город сильными дождями. Ожидается, что ливни начнутся с 21:00 часов 1 августа 2022 года. Для спасения города от подтоплений на дежурство уже заступили бригады "Водоканала".

- По предварительным расчетам, облако надвигается со стороны Псковской области и пройдет через Петродворцовый в сторону Приморского и Курортного районов города, - рассказали на предприятии.

Специалисты будут контролировать системы канализации на особо уязвимых местах. В случае образования подтоплений будут откачивать воду. Так, на перекрестке Парашютной и Репищева размещена насосная станция.

Также автомобилистов просят не пытаться проезжать подтопленные участки дороги, так как это чревато гидроударом.