Треть месячной нормы осадков выпадет в Петербурге за 12 часов

"Фрида" выльет на Петербург треть месячной нормы осадков. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

До трети месячной нормы осадков может выпасть в Петербурге за ближайшие полсуток. Город уже начал накрывать циклон «Фрида», который несет с собой огромные дождевые массы. Черная туча зависла над пригородами и уже выливает на землю всю припасенную воду.

- По нашим оценкам, дождь будет идти около 12 часов. За это время выпадет 20-30 мм осадков. Это от четверти до трети месячной нормы, которая для августа составляет 83 мм, - рассказал в эфире радио «Комсомольская Правда», 92.0 FM метеоролог Юрий Куткевич.

При этом местами возможна гроза, а при ней и усиление ветра. Но не до штормового. Сильнее всего дождь будет идти над юго-западной частью Петербурга.

Зато надолго циклон не задержится, уже в среду прогноз обещает теплую и солнечную погоду, которая к пятнице подарит жару до +28 градусов. А вот в выходные опять станет прохладнее и пройдут небольшие дожди.