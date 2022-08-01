3 млрд рублей выделят на капремонт в Петербурге в 2022 году

Субсидия в 3 млрд рублей будет выделена на программу капремонта в 2022 году в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге на программу капитального ремонта в 2022 году выделят более 3 миллиардов рублей. Такое решение о субсидировании было принято на рабочем совещании губернатора Александра Беглова 1 августа. Деньги будут направлены на ремонт более 1 тысячи лифтов в 288 домах. Об этом сообщили в Смольном.

- Задача Регионального оператора - обеспечить в 2022 году выполнение работ с должным качеством, без нарушений сроков, с привлечением квалифицированных подрядных организаций. Все что запланировано – необходимо выполнить в установленный срок, - подчеркнул градоначальник.

Всего в текущем году запланировано более 2 тысячи видов различных работ. В основном это ремонт крыш домом, а также систем теплоснабжения. На данный момент завершены или подходят к концу работы с 177 кровлях и на 120 теплосетях.