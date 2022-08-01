Солнце светило 30 дней в Петербурге в июле

30 солнечных дней было в Петербурге в июле 2022 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов подвел итоги ушедшего июля 2022 года. Месяц оказался для города достаточно обычным. Лишь в первые дни, 1 и 2 августа, температура воздуха превысила плюс 31 градус. В остальном никаких аномалий или рекордов зафиксировано не было. Зато почти весь месяц светило солнце.

- Солнечное сияние в Санкт-Петербурге в этом июле практически близкое к норме, 270 часов при 30 солнечных днях. Много или мало, можно только сравнить с другими годами, - отметил Колесов.

Для примера синоптик привел 2010 и 2021 года, когда солнце светило 356 часов, а в в 2016 году всего 170 часов.

Что касается дождей, то выпало только 90 процентов от месячной нормы осадков. Средняя температура в течение месяца составила плюс 19,9 градусов, что всего на 0,8 градуса выше нормы.