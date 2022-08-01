Директора районного «Водоканала» Ленобласти задержали по подозрению в мошенничестве

В Ленинградской области директор Бокситогорского МУП «Водоканал» задержан по подозрению в мошенничестве Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области задержали директора Бокситогорского МУП «Водоканал» по подозрению в мошенничестве на полмиллиона рублей. Об этом 1 августа 2022 года рассказали в следственном комитете области. Сообщается, что для кражи денег он использовал поддельные документы.

- Подозреваемый и его сообщники, используя свое служебное положение, привлекли к совершению преступления подконтрольное им лицо, после чего, используя поддельные документы, позволяющие им получить субсидию в 525 тысяч рублей обратились в администрацию МО «Пикалевское городское поселение» Бокситогорского муниципального района, - рассказали в комитете.

Средства обналичили, поделили и потратили на свое усмотрение.

Сейчас по делу проводятся проверки. Следователи выясняют, были ли аналогичные случаи у фигурантов дела.