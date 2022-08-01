«Водоканал» назвал адреса вероятных потопов во время ливня в Петербурге

«Водоканал» назвал адреса возможных потопов во время ливня в Петербурге 1 августа Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге ожидается сильный ливень 1 августа 2022 года. По прогнозам синоптиков основной удар дождей придется на ночное время. В "Водоканале" перечислили адреса, где подтопления наиболее вероятны и рекомендовали в этих местах не парковать машины.

- Обращаем внимание автомобилистов на участки, где при интенсивных дождях велика вероятность образования скоплений воды. Парковать в этим местах машины на ночь не рекомендуется, - сообщили в предприятии.

Так, потопы могут образоваться на пересечении проспекта Испытателей и Богатырского проспекта, перекрестка Парашютной улицы и улицы Репищева, пересечении проспекта Энгельса и проспекта Луначарского, перекрестка проспекта Просвещения и улицы Есенина, а также на Привокзальной площади в городе Ломоносов.

В случае скопления воды следует звонить по телефону горячей линии "Водоканала" 305-09-09.