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Общество1 августа 2022 15:13

Сады и парки Петербурга закроют из-за сильного ливня 1 августа

Городские службы перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Сады и парки в центре Петербурга закроют из-за ливня на ночь 2 августа

Сады и парки в центре Петербурга закроют из-за ливня на ночь 2 августа

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На Санкт-Петербург надвигается циклон "Фрида", который обрушит на город сильный ливень. ожидается, что заливать город начнет с вечера 1 августа 2022 года, и продолжит всю ночь. По прогнозам синоптиков, в ночь с понедельника на вторник выпадет до 30 мм осадков, в некоторых районах до 50 мм. Об этом сообщили в комитете по благоустройству города.

- Садово-парковые предприятия готовы к очередному разгулу стихии, ночные дежурные группы будут своевременно реагировать на нештатные ситуации в скверах, парках и садах. Сильный дождь вместе с даже небольшим ветром способен провоцировать облом веток и падение деревьев, - рассказали в комитете.

Для безопасности сады и парки в центре Петербурга будут закрыты на ночь, а утром специалисты решат, стоит ли их открывать. Все будет зависеть от погоды.

Горожанам напомнили, что по телефону дежурной службы 314-60-13 можно сообщать о подтоплениях, падении деревьев и других ЧП из-за ливня.