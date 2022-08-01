Сады и парки Петербурга закроют из-за сильного ливня 1 августа

Сады и парки в центре Петербурга закроют из-за ливня на ночь 2 августа Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На Санкт-Петербург надвигается циклон "Фрида", который обрушит на город сильный ливень. ожидается, что заливать город начнет с вечера 1 августа 2022 года, и продолжит всю ночь. По прогнозам синоптиков, в ночь с понедельника на вторник выпадет до 30 мм осадков, в некоторых районах до 50 мм. Об этом сообщили в комитете по благоустройству города.

- Садово-парковые предприятия готовы к очередному разгулу стихии, ночные дежурные группы будут своевременно реагировать на нештатные ситуации в скверах, парках и садах. Сильный дождь вместе с даже небольшим ветром способен провоцировать облом веток и падение деревьев, - рассказали в комитете.

Для безопасности сады и парки в центре Петербурга будут закрыты на ночь, а утром специалисты решат, стоит ли их открывать. Все будет зависеть от погоды.

Горожанам напомнили, что по телефону дежурной службы 314-60-13 можно сообщать о подтоплениях, падении деревьев и других ЧП из-за ливня.