Уже 16 мм дождя выпало в Ленобласти 1 августа Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На Санкт-Петербург и Ленинградскую область 1 августа 2022 года обрушились дожди. Сильные ливни ожидаются лишь с вечера, однако в регионе уже льет достаточно сильно. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- К 18 часам в Санкт-Петербурге выпало 2 мм осадков, но с 18 часов метеостанция города начала отмечать сильный дождь, - рассказал синоптик.

Больше всего дожди ударили по Волосово в Ленобласти, где циклон уже пролил 16 мм осадков.

Напомним, что ударный ливень начнется вечером 1 августа и продолжится ночью. Ожидается, что в Петербурге выпадет больше трети месячной нормы. Аварийные службы уже приступили к дежурству по адресам, где больше всего скапливается вода. Также на ночь комитет по благоустройству закроет парки и скверы в центре города.