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Авто1 августа 2022 15:44

Штрафов на 100 млн рублей выписали автомобилистам за неправильную парковку во дворах в Петербурге

С начала 2022 года вынесено более 9,7 тысяч постановлений
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
С начала года ГАТИ вынесено более 9,7 тысяч постановлений за хаотичное размещение транспортных средств во дворах Петербурга

С начала года ГАТИ вынесено более 9,7 тысяч постановлений за хаотичное размещение транспортных средств во дворах Петербурга

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге круглосуточно выявляют неправильную парковку во дворах. Только с начала 2022 года ГАТИ вынесла более 9,7 тысяч постановлений за парковку машин на газонах, спортивных и детских площадках, на площадках для выгула животных и в других неподходящих для этого местах. Сумма начисленных штрафов превысила 100 миллионов рублей.

- Во время мониторинга специалисты ГАТИ выявляют места систематических нарушений. Ест проблемные адреса во Фрунзенском, Калининском, Василеостровском, Невском и Приморском районах, - рассказали в ГАТИ.

По результатам мониторинга были направлены предложения по благоустройству дворов, чтобы автомобилисты не могли парковаться в неположенных местах. Для этого предлагается установить ограждения. Так, у дома 29 по улице Маршала Блюхера до октября проложат дорожки для пешеходов, установят ограждения и посадят деревья.