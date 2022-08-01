Больше 20 млн человек посмотрели трансляцию парада ВМФ в Петербурге

Больше 20 миллионов человек посмотрели трансляцию Главного военно-морского парада в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

В последний день июля 2022 года в Санкт-Петербурге состоялся Главный военно-морской парад. Это яркое и зрелищное событие транслировали по телевидению и в интернете. Зрителями парада стали более 20 миллионов человек. Об этом 1 августа 2022 года рассказал губернатор Северной столицы Александр Беглов.

- Вся минувшая неделя в Петербурге прошла в ожидании этого грандиозного события. Мы достойно подготовили город. Украсили его Андреевскими флагами, - рассказал градоначальник.

Помимо того, что трансляцию парада посмотрели два десятка миллиона человек, на набережных Невы и Кронштадта парадом любовались порядка 1,5 миллиона зрителей.

Также жители Петербурга смогли насладиться легендарной рок-оперой "Юнона и Авось" на Дворцовой площади. Завершился праздник ярким салютом.