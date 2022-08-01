Магазины H&M откроются в Петербурге 3 августа

Один из магазинов откроется в ТРК "Галерея". Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге объявили об открытии магазинов H&M с 3 августа. Об этом рассказали в telegram-канале ТРК «Галерея», где находится один из бутиков зарубежного бренда. По их словам, скидок и акций для покупателей не предусмотрено. Ранее появилась информация, что магазины будут распродавать остатки коллекции по большим скидкам.

- Магазин будет работать в штатном режиме, товары будут продаваться по полной цене, - утверждают в ТРК «Галерея».

Напомним, магазины одежды H&M объявили о закрытии в конце феврале. О возобновлении работы начали говорить несколько недель назад, сообщалось, что бутики откроются для покупателей с 1 августа. В Петербурге у дверей в течение дня караулили клиент, но так и не дождались ничего.