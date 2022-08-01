Бесплатный проезд по ЗСД призвали сделать автомобилисты Петербурга

Петербуржцы призывают сделать бесплатным проезд по ЗСД Фото: Артем КИЛЬКИН

Жители Санкт-Петербурга призвали сделать проезд по ЗСД бесплатным. С такой инициативой выступили автомобилисты, которые отметили, что аналогичная практика уже есть в Москве. Об этом 1 августа 2022 года пишет газета "Петербургский дневник".

- В инициативе говорится, что с января 2023 года МСД в столице нашей родины планируют сделать бесплатным для водителей Москвы. Автор петиции уверен, что этот опыт должен перенять и Петербург, - пишет издание.

Автор инициативы отметил в петиции, что многие автомобилисты предпочитают использовать бесплатные дороги в Петербурге, чтобы не тратить много денег при поездке по ЗСД. Однако это приводит к пробкам в городе, в том числе и в центре. Официальных комментариев от ведомств по данной инициативе пока не было.