Глава Роспотребнадзора назвала напряженной ситуацию с коронавирусом в Петербурге

Башкетова назвала напряженной ситуацию с коронавирусом в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге напряженная ситуация с коронавирусом. Об этом 1 августа 2022 года в эфире телеканала "Санкт-Петербург" заявила руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Наталия Башкетова.

- В городе напряженная ситуация. Последние две недели наблюдается рост заболеваний среди города. Но ситуация под контролем, - добавила Башкетова.

В основном коронавирусом сейчас болеют взрослые люди. Госпитализаций пока немного, а пневмоний незначительный рост. При этом в четыре раза выросли случаи бессимптомных заражений.

Также Наталия Семеновна рассказала, что в Петербурге преобладает штамм стелс-омикрон. Им болеют 95 процентов зараженных.

Сейчас Петербург находится в начале эпидемического подъема. Ожидается, что рост заболеваний продолжится еще три недели.