Коллективный иммунитет к коронавирусу снизился в Петербурге до 16,6%

Коллективный иммунитет к коронавирусу в Петербурге снизился до 16,6% Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге напряженная ситуация с коронавирусом. Об этом 1 августа 2022 года заявила глава Роспотребнадзора Наталия Башкетова. При этом, коллективный иммунитет в городе очень сильно упал. На данный момент он составляет всего 16,6 процентов.

- Коллективный иммунитет сильно снизился. Людям надо в первую очередь заботиться о своем здоровье и о здоровье своих близких, - отметила Наталия Семеновна. - Надо идти вакцинироваться сейчас, пока нет очередей и это сделать просто.

Она отметила, что ношение масок в Петербурге все еще рекомендовано, хоть и не обязательно. Но Башкетова заметила, что важно носить маски в общественном транспорте, особенно людям старше 65 лет и тем, кто страдает от хронических заболеваний.

- Надо чтобы люди серьезно относились к своему здоровью. Ношение масок важно, дезинфекция, мытье рук. И важно - если чувствуете недомогание, то не надо идти на работу, - добавила Башкетова.