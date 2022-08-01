Глава комздрава назвал причины для ввода новых коронавирусных ограничений в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге уже вторую неделю идет подъем заболеваний коронавирусом. Ожидается, что он продолжится до конца августа. Ситуация пока что напряженная, но под контролем. Глава комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец рассказал, будут ли вводиться снова коронавирусные ограничения. Об этом он сообщил 1 августа 2022 года в эфире канала "Санкт-Петербург".

- Если горожане не будут носить маски по рекомендациям, не ревакциироваться, то будут снова вводиться ограничения. Те призывы, о которых мы постоянно говорим, могут пока восприниматься поверхностно. Но как только заражения будут достигать пиков, снова начнутся очереди в пунктах вакцинации. Поэтому прививаться надо сейчас, - отметил Лисовец.

Сейчас в Петербурге работают 150 пунктов вакцинации. Прививку делают препаратом "Спутник V". Те, кто вакцинируется впервые, либо люди с хроническими заболеваниями и старше 65 лет, должны пройти два этапа вакцинации, ревакцинация остальных проводится в один этап.