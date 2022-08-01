11 мм осадков выпало во время ливня в Петербурге к вечеру 1 августа Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге днем 1 августа 2022 года начался дождь, который к вечеру лишь усилился. Причина этому циклон "Фрида", накрывший весь регион. За первые часы в городе выпало лишь 2 мм осадков, зато к 21 часа Петербург уже основательно залило. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Итак, уходящий понедельник принес в Северную столицу 11 мм осадков, из них 9 мм выпали за последние 3 часа, - рассказал синоптик.

В Ленинградской области самым "мокрым" местом оказалась деревня Белогорка в Гатчинском районе. Там за время ливня выпало уже 33 мм дождя, что равно 42 процентам месячной нормы.

Пока что дождь не прекращается. Основной удар ливней придется на ночь, а к утру дожди начнут ослабевать и примут кратковременный характер.